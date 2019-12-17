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حارس أتلتيكو مدريد يدلي بتصريحات مثيرة بعد الوقوع مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:55 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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ادلي يان أوبلاك حارس مرمي نادي اتلتيكو مدريد الإسباني بتصريحات مثيرة للجدل عقب وقوع فريقه في مواجهة نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح في دور ثمن نهائي بطولة دروي أبطال أوروبا في القرعة التي أقيمت اليوم الاثنين فى مدينة نيون السويسرية.


وقال حارس أتلتيكو مدريد في تصريحات لصحيفة آس الاسبانية:" لا يخيفني هجوم ليفربول لأنه على الرغم من وجود لاعبين رائعين لديهم هناك أيضًا آخرون في أتلتيكو ويعتادون على مثل هذه المباريات ليفربول فريق رائع للغاية ولديه عدد من اللاعبين الرائعين لكننا سنواجه فريقهم بحماس كبير للغاية آمل أن نظهر في الملعب بقوة منذ الدقيقة الأولى حتي نهاية مباراة الإياب".


وأضاف أوبلاك:" ليفربول يلعبون بشكل جيد للغاية، ليس لدي أدنى شك في عدم التأهل إذا استطعنا أن نتعامل مع الأمور بشكل جيد في مباراة الذهاب علي ملعبنا و الإياب في إنجلترا".


ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين نادي ليفربول الإنجليزي ونظيره نادي اتلتيكو مدريد الإسباني يوم 18 فبراير المقبل علي ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد بينما تقام مباراة الإياب بين الفريقين علي ملعب أنفيلد الدولي يوم 11 مارس المقبل ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا
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