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تحذيرات شديدة من "التونة والنودلز والكاتشب" (فيديو)

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:56 ص
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النودلز
النودلز
جرجس ميلاد
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كشف الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بمعهد التغذية، عن حقيقة تسبب النودلز في الإصابة بالسرطان قائلًا: "أشك في وجود دراسات تثبت صحة هذا الأمر".

وأكد "نزيه"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنه يجب العودة إلى الأنماط الغذائية القديمة من المنزل، قائلا: "لو هتقضي 14 ساعة بره بيتك خد ساندوتشات معاك مفيش مشكلة". 

وأشار إلى تناول التونة والنودلز أمر غير صحيح، متابعًا: "احنا خرجنا من توبنا، ولابد من العودة إلى الأغذية التقليدية التي تقلل من الأمراض المتزامنة".

وأوضح أن موضوع ارتباط الزئبق بالأسماك الدهنية موجود بالفعل، وهذا يؤدي إلى الفشل الكلوي إذا كانت الأسماك تم استيرادها من مياه ملوثة، متسائلًا: "احنا بنجيب التونة بتاعتنا منين؟".

ولفت إلى أن خطورة النودلز في احتوائه على مادة تؤدي إلى ضمور في نهاية الأعصاب، وهذا يفسر ضعف الذاكرة لدى الطلاب الفترة الحالية، مطالبًا الأمهات بالعودة إلى الأغذية الطبيعية، حفاظًا على صحة أولادهن.

وحذر "نزيه" من تناول الكاتشب، مؤكدا أنه يصنع من أرخص أنوع الطماطم، وقد يؤدي إلى سموم فطرية التي تؤدي إلى سرطان كبدي، معقبا: "التونة تؤدي إلى فشل كلوي، والكاتشب سرطان في الكبد، من دا لدا يا قلبي لا تحزن".

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الكلمات المفتاحية

معهد التغذية النودلز

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