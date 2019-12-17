Advertisements
بعد إجراء قرعة ثمن النهائي.. مواجهات بالجملة تحدث لأول مرة في دوري أبطال أوروبا
الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:36 ص
Advertisements
علي ماهر حلمي
Advertisements
أجريت صباح الاثنين قرعة دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في مدينة نيون السويسرية حيث أسفرت عن مواجهات قوية من العيار الثقيل وأخرى تجمع بين فريقين لأول مرة في تاريخ البطولة الأوربية العريقة.
وجاءت قرعة ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا كالتالي:
دورتموند الألماني في مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي.
ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي
أتلتيكو مدريد الإسباني في مواجهة ليفربول الإنجليزي
أتالانتا الإيطالي في مواجهة فالنسيا الإسباني
تشيلسي الإنجليزي في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني
ليون الفرنسي في مواجهة يوفنتوس الإيطالي
توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مواجهة لايبزيج الألماني
نابولي الإيطالي في مواجهة برشلونة الاسباني
ويوجد العديد من المباريات تحدث لأول مرة في تاريخ بطولة دروي أبطال أوروبا اولها تجمع بين فريقي أتالانتا الإيطالي الذي يشارك في البطولة الأوربية لأول مرة في تاريخه في مواجهة نظيره فريق فالنسيا الاسباني وأيضا برشلونة الاسباني أمام نظيره نادي نابولي الإيطالي اللذين لم يتواجها في بطولة دوري أبطال أوروبا من قبل بالإضافة إلي مباراة بروسيا دورتموند الألماني أمام نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذين جمعتهما مباراة واحدة فقط في المسابقات الأوربية عام 2009 ببطولة الدوري الاوربي ولكن المواجهة المقبلة في ثمن نهائي بطولة دروي أبطال أوروبا ستكون الأولي للفريقين بالبطولة.
Advertisements