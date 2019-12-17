بعد إجراء قرعة ثمن النهائي.. مواجهات بالجملة تحدث لأول مرة في دوري أبطال أوروبا

أجريت صباح الاثنين قرعة دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في مدينة نيون السويسرية حيث أسفرت عن مواجهات قوية من العيار الثقيل وأخرى تجمع بين فريقين لأول مرة في تاريخ البطولة الأوربية العريقة.





وجاءت قرعة ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا كالتالي:



دورتموند الألماني في مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي.

ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي

أتلتيكو مدريد الإسباني في مواجهة ليفربول الإنجليزي

أتالانتا الإيطالي في مواجهة فالنسيا الإسباني

تشيلسي الإنجليزي في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني

ليون الفرنسي في مواجهة يوفنتوس الإيطالي

توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مواجهة لايبزيج الألماني

نابولي الإيطالي في مواجهة برشلونة الاسباني