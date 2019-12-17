مطربة تونسية: عبد الباسط عبد الصمد صوته رباني (فيديو)



وأكدت "بن علي" خلال استضافتها ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية "ON E"، على تعلقها بالثوابت الإسلامية والعربية، مشيرة إلى أنه رغم مكوثها في دولة بلجيكا، إلا انها تمسكت بثوابتها الاسلامية، هو ما أدى إلى الحفاظ على هويتها العربية والإسلامية، دون تأثر بالمجتمع الخارجي من حولها.



وأشارت إلى أن الفن لا يحتاج إلى ترجمة أو دراسة، كونه ينجح دائما في الوصول إلى مصادر الإحساس والقلب، لدى مختلف الأشخاص، حول العالم، مؤكدة ان الفن الجميل ينتصر دائما حتى لو ظهرت موجات إسفاف.



وانطلق منتدى شباب العالم، السبت الماضي، في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر جلساته وفعالياته حتى اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور أكثر من 7 آلاف من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.



قالت المطربة التونسية غالية بن علي، إنها تهتم بمدارس التلاوة في القرآن الكريم، مضيفة: "بالنسبالي الشيخ عبدالباسط عبدالصمد هو أكبر مدرسة كنت بسمعها، وأنا صغيرة وكنت بحسه صوت رباني، والشيخ الطبلاوى عنده رنة عظيمة".