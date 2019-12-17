نابولي يستفز برشلونة بكابوس "مانولاس"





جدير بالذكر أن القرعة الكاملة لدور الـ 16 جاءت كالتالي.



باريس سان جيرمان الفرنسي - بوروسيا دورتموند الألماني



برشلونة الإسباني – نابولي الإيطالي



مانشستر سيتي الإنجليزي - ريال مدريد الإسباني



ليفربول الإنجليزي - أتليتيكو مدريد الإسباني



لايبزج الألماني – توتنهام الإنجليزي



فالنسيا الإسباني - اتالانتا الإيطالي



تشيلسي الإنجليزي - بايرن ميونخ الألماني



يوفنتوس الإيطالي – ليون الفرنسي.