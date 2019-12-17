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أحمد داوواد يبدأ تصوير فيلم 13 يوم

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:35 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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بدأ الفنان أحمد دواد، تصوير فيلمه الجديد "13يوم" وهو اول فيلم عربي يتم تصويره بتقنية ال3D، والمقرر أن ينطلق عرضه في عام 2020.



ونشر الفنان أحمد دواد، صورة كلاكيت الفيلم عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

بسم الله توكلنا علي الله .. اول يوم تصوير فيلم "يوم 13" أول فيلم في مصر والوطن العربي يتم تصويره بتقنية ال3D
في السينمات 2020 ان شاء الله .. يارب يا بركة دعاء الوالدين
فيلم_يوم13".





يشار إلي أن أخر أعمال الفنان أحمد دواد، فيلم "ولاد رزق 2" مع النجم أحمد عز، والذي تم عرضه في عيد الأضحى المبارك.




الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثاني بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثا واحدا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.
أحمد داوواد يبدأ تصوير فيلم 13 يوم
أحمد داوواد يبدأ تصوير فيلم 13 يوم
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