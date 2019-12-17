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التشكيل المتوقع لليفربول أمام مونتيري المكسيكي فى كأس العالم للأندية وموعد المباراة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:34 ص
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ليفربول
ليفربول
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يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لخزض اولي مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية والمقامة بقطر فى الفترة الحاليه أمام فريق مونتيري المكسيكي عندما يستضيف ملعب خليفة الدولي اللقاء غدًا الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019 فى لقاء يسعي فيه الريدز للوصول لنهائي البطولة للفوز بها للمرة الأولى فى تاريخ الفريق وإضافة اللقب بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام.


موعد مباراة ليفربول ومونتيري بكأس العالم للأندية

يستضيف ملعب خليفة الدولي اللقاء غدًا الأربعاء الموافق 18 ديسمبر مباراة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومونتيري بكأس العالم للأندية

يستعد عشاق ليفربول الإنجليزي لمشاهدة فريقهم ببطولة كأس العالم للأندية أمام فريق مونتيري المكسيكي يوم الأربعاء فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية.


التشكيل المتوقع لفريق ليفربول الإنجليزي أمام مونتيري المكسيكي

حراسة المرمى : اليسون بيكر

خط الدفاع : أرنولد، جوميز، فان دايك، روبيرتسون

خط الوسط : هندرسون، فاينالدوم، كيتا

خط الهجوم : محمد صلاح، فيرمينو، ساديو مانى


التشكيل المتوقع لفريق مونتيري المكسيكي أمام ليفربول الإنجليزي

حراسة المرمى : بورافيرو

خط الدفاع : مدينا، مونتس، سانشيز، فانجويني

خط الوسط : جونزاليس، رودريجيز، بابون، بيزارو، جالاردو

خط الهجوم : فونس


وكات فريق مونتيري المكسيكى قد اقصي فريق السد القطري بعد الفوز عليه بنتيجة 3_2 فى مباراة ربع النهائي
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