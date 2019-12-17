Advertisements
Advertisements
Advertisements

التشكيل المتوقع لمباراة الترجي التونسي والسد القطري في مونديال الأندية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:19 ص
Advertisements
السد القطري
السد القطري
محمد الصو
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري بقيادة الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني، لخوض مباراة صعبة وقوية ضد الترجي الرياضي التونسي، في نهائيات كأس العالم للأندية والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.


وكان السد القطري تلقى هزيمة أمام مونتيري المكسيكي، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة للمرة الثانية على التوالي.


وجاءت هزيمة السد، لتطيح به خارج المنافسة وسط أرضه وجماهيره، رغم الأداء القوي الذي ظهر به خلال اللقاء، حيث بات ينتظر خوض مباراة على تحديد المركزين الخامس والسادس.


وافتتح السد القطري، مبارياته في مونديال الأندية بالفوز على هينجين بطل أوقيانوسيا بثلاثية مقابل هدف، قبل أن ينهزم أمام بطل المكسيك، في الدور الربع النهائي.


ويصطدم السد القطري بنظيره الترجي التونسي، للمنافسة وتحديد أصحاب المراكز الخامس والسادس، حيث خسر الأخير مباراته أمام الهلال السعودي، بهدف دون رد بدور الربع النهائي.


موعد مباراة السد القطري والترجي التونسي بكأس العالم للأندية

ويلتقي السد القطري الترجي التونسي، مساء اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر الجاري على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف مساءً مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


القنوات الناقلة لمباراة السد القطري والترجي التونسي بكأس العالم للأندية

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports؛ وقناة الكأس، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس العالم للأندية.


التشكيل المتوقع للفريقين

ومن المتوقع أن يحافظ تشافي على ثبات تشكيل السد بنسبة كبيرة، حيث سيبدأ بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: عبد الكريم حسن - بوعلام خوخي - جونج وو يونج - بيدرو ميجيل.

خط الوسط: جابي - سالم الهاجري - أكرم عفيف - نام تاي هي - علي أسد.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.


أما على الجانب الآخر فمن المتوقع أن يبدأ معين الشعباني المدير الفني للترجي بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: إلياس شيتي - عبد القادر بدران - محمد علي اليعقوبي - سامح الدربالي.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي - كوامي بونسو - حمدو الهوني - عبد الرؤوف بن غيت - أنيس البدري.

خط الهجوم: إبراهيما واتارا
Advertisements

أخبار تهمك

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

«كورة لايف» مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر Yalla Shoot كورة جول I7SRY رابط ماتش الهلال ksa المفتوحة

الآن

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

حارس الطلائع: هدف مصطفى محمد غير صحيح

منذ ساعتين و 8 دقيقة

live| بث مباشر مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر اليوم في مونديال الأندية بدون تقطيع watch cup

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

الآن

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: أول رد فعل من مرتضي بعد الخسارة.. استهداف هدّاف الدوري.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

المصائب لا تأتي فرادي.. ريال مدريد يفقد نجما جديدا أمام برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك والجيش| مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر| أهداف مباراة الزمالك الآن zamalek plus

منذ حوالي 10 ساعات

حازم إمام يهاجم جماهير الأهلي بتعليق مثير.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية كبرى تقرب الأهلي من أفضل مدافع في إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

منذ 6 أيام

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
03:58 م

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

10:32 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

06:55 م

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

07:11 م

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

10:16 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status