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ريال مدريد ضد مانشستر سيتي.. قد يكون اللقاء الأخير لزيدان أو جوارديولا

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:24 ص
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دوري الابطال
دوري الابطال
محمد جمال
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أسفرت قرعة دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020 والتى أقيمت امس بسويسرا عن مواجهات قوية ستقام فى فبراير ومارس القادم وتعد أبرز تلك المواجهات مباراة ريال مدريد الإسبانى صاحب الرقم القياسي بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا وفريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الموسميين الماضيين والطامح فى الحصول على أول بطولة دوري أبطال أوروبا فى تاريخه.


وستكون المباراة منتطرة من قبل عشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم لقوة الفريقين على المستوي الفنى ووجود نجوم فى كلا الفريقين وأيضا وجود مدربين كبار على رأس القيادة الفنية، فيقود مدريد المدرب زين الدين زيدان والذى حقق لقبين لبطولة دوري أبطال أوروبا أعوام 2016 و2017 ويقود مانشستر سيتي المدرب الإسبانى بيب جوارديولا والذى حقق مع السيتي جميع البطولات المحلية على مدار الموسميين الماضيين.


فكل من زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد الإسبانى وبيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتي الإنجليزي يسعوا للصعود للتتويج بالبطولة خاصة وأن الفريقين ضمن المرشحين للقب.


ويعانى بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتي هذا الموسم على المستوي المحلي ببطولة الدوري الإنجليزى ويتأخر عن المتصدر ليفربول بفارق 14 نقطة بينما ريال مدريد فى منافسة شرسة مع برشلونة ببطولة الدوري الإسبانى.


وستكون مباراتى الذهاب والإياب فى شهري فبراير ومارس المقبل أى من الممكن أن يكون خرج إحدي الفريقين من المنافسة على بطولة الدوري المحلى مما يجعل اللقاء والصعود الأوروبي حتمي، وفى حال تحقيق نتيجة سيئة وفشل فى الصعود من الممكن أن يرحل مدرب الفريق.


وكانت أسفرت قرعة دور ثمن نهائي من البطولة الأوروبية على المباريات التاليه :

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

ليفربول ضد أتليتكو مدريد

بايرن ميونخ ضد تشيلسي

يوفنتوس ضد ليون

باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند

فالنسيا ضد أتلانتا

توتنهام هوتسيبير ضد لايبزيج

برشلونة ضد نابولي
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