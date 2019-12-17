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أشرف زكي لـ"الفجر الفني": أحمد السعدني وفتحي عبدالوهاب ولادي.. ورسالة شكر خاصة للرئيس "السيسي"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:23 ص
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أشرف زكي
أشرف زكي
يارا أحمد
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أبدى الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، سعادته الشديدة بمشاركة الثنائي أحمد السعدني وفتحي عبد الوهاب لأول مرة في ختام مهرجان الأسكندرية للمسرح العربي. 


وقال أشرف في تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني" السعدني وفتحي ولادي وهما يريدان المشاركة ومتحفزين لمساعدة الكثير من الشباب في الحفل".

وأضاف " السعدني كان تلميذي في المعهد، بينما عمل فتحي معي في بدايته الفنية، وهما من الفنانين الكبار". 

ووجه "زكي" كلمة للفائزين بالمهرجان قائلا: "أوجه لهم التهنئة وأقول لهم، أنتم حصلتم على نتاج جهدكم وتميزكم أما الخاسرين فأتمنى لهم التوفيق المرحلة المقبلة".

وأعرب نقيب الممثلين عن سعادته الشديدة بالقرار الرئيسي الذي صدر منذ أيام بتعيينه رئيسا لمهرجان الإسكندرية، موضحا أنه كان معينا بشكل منتدب من وزارة الثقافة لحين إصدار قرار جمهوري.

وبعث برسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، على هذا القرار، متعهدًا بأنه سيكون على قدر الثقة والمسئولية.

وكشف نقيب الممثلين، عن تواصله الدائم مع الفنان سيد مصطفى، نافيا ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي معاناة الفنان من مشاكل صحية ومادية.

وأتم حديثه موجها رسالة لزوجته روجينا " أشكرها على الدعم والمساندة التي تقدمها لي بشكل دائم وأتمنى لها التوفيق.
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الكلمات المفتاحية

الفجر الفني أشرف زكي أحمد السعدني

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