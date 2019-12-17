رحمة حسن تحتفل بعيد ميلادها الـ32

إحتفلت الفنانة رحمة حسن، بعيد ميلادها ال 32 الذي يوافق اليوم 16 ديسمبر، وذلك في حفل قصير داخل منزلها مع أسرتها وأصدقائها المقربين.









ونشرت الفنانة رحمة حسن، صور لها بجانب تورته عيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"،وعلقت على الصور قائلة "إنه عيد ميلادي البالغ من العمر 32 عامًا وأنا محظوظ الحمد لله. الحمد لله على كل شيء"









وحرص العديد من قبل الجمهور على تهنئة رحمة حسن، بعيد ميلادها، متمنين لها السعادة وأن تكون سنة سعيدة عليها.









ويذكر أن آخر أعمال رحمة حسن، فيلم "الرجل الأخطر، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان سامح حسين، ولطفي لبيب، وإدوارد، وأحمد حلاوة، والفيلم من تأليف جوزيف عطية، ومن إخراج مرقس عادل