بعد حديثه عن مرض البهاق.. رامي جمال يتصدر ترند جوجل

تفاصيل المرض



وكشف الفنان رامي جمال، خلال المكالمة بأن اعرض مرض مرض البهاق، بدأت تظهر له منذ 4 سنوات، لكنه يأخذ الكورتيزون، موضحًا بأن بعد ذلك تم منع تناول الكورتيزون إلى أن ظهر المرض بشكل كبير في الوجه، وذلك كان يسبب له حالة نفسيه صعبة، وخصوصا مع كل حفل يقدمها.





وقال انه تلاقي الكثير من الدعم من كل الناس مش فقط من الزملاء في الوسط الفني، موضحًا بأنه كرم ربنا كان أكبر على مما أتخيل، وشهد الحب والدعم من الجمهور بعد أول حفل له عقب الإعلان عن إصابته بمرض البهاق.





أول ظهور إعلامي له



وكان اول ظهور إعلامي ل رامي جمال، بعد إعلانة عن مرض البهاق، في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس.





بداية المرض



كشف رامي عن تفاصيل إصابته بمرض البُهاق، حيث أشار أنه علم بأعراض ذلك المرض خلال عام ٢٠١٥، فكانت البداية بظهور بقع صغيرة بيضاء علي يده، وأنه حاول علاج هذه البقع في بداية الأمر، حيث قام بتغير الدواء والأطباء لأكثر من مرة، وأنه اضطر إلى الإعلان عن مرضه بعدما وجد البقع تزداد في الحجم.



قال رامي أنه تردد كثيرًا من أخبار جمهوره، وأنه كان يعتقد أن الابتلاء سيقوم بمنعه من الاستمرار في مجال الغناء، وأنه كان يعتقد أنه سيواجه أشخاصًا تطالبه بالاعتزال، لكنه لم يجد تعليقًا واحدًا يسئ إليه، وكأن الله يكافأه على شعوره بالرضا من ذلك الابتلاء، وهو مرض البُهاق، شعر بالسعادة من قبل الكلمات المفعمة بالحب التي شاهدها من قبل جمهوره، وأنه سيحرص الفترة القادمة على عمل حملات توعية لمرض البُهاق

تصدر الفنان رامي جمال، قائمة مؤشرات البحث بجوجل وذلك بعد مكالمتة مع الأعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكايه المذاع عبر فضائية شاشة إم بي سي مصر، وحديثه عن إصابته بمرض البهاق.