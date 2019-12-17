قائد مولودية الجزائر: الصعود في البطولة العربية أخرجنا من مأزق

أكد سفيان بن دبكة قائد نادي مولودية الجزائر، بان تأهل فريقه إلى دور الثمانية من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية للأبطال، جنب الفريق السقوط في وحل المشاكل.





وبلغ مولودية الجزائر الدور ربع النهائي للبطولة العربية اثر فوزه على ضيفه القوة الجوية العراقي بركلات الترجيح 4-2، مساء الاثنين، بعدما انتهت المباراة في وقتها الرسمي بالتعادل السلبي.





كان الفريقان تعادلا في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب " فرانسوا الحريري" بمدينة اربيل بالتعادل السلبي.





وقال بن دبكة، بعد نهاية المباراة " التأهل مهم جدا خاصة في ظل الظروف التي نمر بها. سيسمح لنا بالتطلع إلى بقية المشوار بمعنويات أفضل".





وأضاف "المباراة كانت صعبة على لاعبي الفريقين بالنظر للأجواء المناخية الصعبة بفعل الرياح القوية التي لم تساعدنا على التحكم في الكرة، لكن رغم ذلك استطعنا تحقيق التأهل وهذا هو المهم بالنسبة لنا".





ويلتقي مولودية الجزائر ضيفه الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي في الرابع يناير المقبل على ملعب الشهيد " مصطفى تشاكر" بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية، فيما تلعب مباراة الإياب في التاسع من فبراير على ملعب " محمد الخامس" في مدينة الدار البيضاء المغربية.





وأكد بن دبكة أن فريقه سيواجه الرجاء المغربي بنية تشريف الكرة الجزائرية وسمعة نادي مولودية الجزائر، معترفا بصعوبة المواجهة بالنظر لسمعة الفريقين.



