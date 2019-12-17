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مدرب الدراويش: سنستقبل الأهلي أفضل استقبال في الإسماعيلي

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 02:51 ص
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الاهلي والاسماعيلي
الاهلي والاسماعيلي
الفجر الرياضي
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عبر سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادي الاسماعيلي، عن رغبته في لعب مباراة الدراويش أمام النادي الأهلي ملعب الإسماعيلية من جديد وبحضور جماهيري.

وقال سعفان، في تصريحاته التلفزيونية، مساء أمس الإثنين، عبر قناة "أون سبورت": "أتمنى أن يعود الأهلي للعب في الإسماعيلية، كلما زادت فترة الغياب يزيد الاحتقان والمشاكل، ويغضب جماهير الفريقين".

وتابع: "الأهلي سيجد استقبالا جيدا، وود من جماهير أو مسؤولي الإسماعيلي، على عكس ما يثار في أذهان البعض".

وأضاف: "الأزمة أصبح "دمها ثقيل"، الزمالك جاء إلى الإسماعيلية، ولابد أن يأتي الأهلي، ونذهب لمواجهته في القاهرة".

واختتم حديثه، بالتعليق على طلب ناديه بنقل مباراة الأهلي إلى الإسماعيلية، قائلًا: "هذا قرار مجلس الإدارة، جاهزون لخوض المباراة في أي ملعب، والجهاز الفني يفصل اللاعبين عن كل هذه الأجواء".
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