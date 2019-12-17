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حارس الطلائع: هدف مصطفى محمد غير صحيح
الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 02:47 ص
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الفجر الرياضي
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أكد محمد بسام حارس مرمى نادي طلائع الجيش، أداء فريقه أمام الزمالك، يدعو للفخر مشيرًا إلى أن الفوز على الأبيض كان مهمًا جدًا من أجل تصحيح المسار.
وقال باسم، في تصريحاته عقب المباراة، عبر قناة "تايم سبورتس": " حققنا فوزا مهما أمام فريق كبير، لا يمكن الاستهانة به أو نجومه".
وأضاف: " أعرف مصطفى محمد جيدا، لقد كان معنا في الموسم الماضي بصفوف الطلائع، قدم مباراة طيبة".
وكشف: " أبارك له على الهدف الذي سجله في مباراة اليوم، ولكنه كان محظوظا لأن الكرة لمست يده، ولم يراها الحكم".
وحقق طلائع الجيش فوز مفاجئ مساء اليوم الإثنين، على حساب الزمالك 3 – 2، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد "الجيش بالسويس"، ضمن الاسبوع الثامن من بطولة الدوري العام.
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