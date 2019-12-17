رامي جمال تلاقيت الدعم من كل الناس بعد مرض "البهاق"

قال المطرب رامى جمال، إن أعراض مرض البهاق بدأ يظهر له منذ 4 سنوات، لكنه لم يكن بشكل كبير وبعد أن تم منعه من الكورتيزون، بدأ يظهر بشكل أكبر، لافتا أنه فى النهاية المرض أصبح يظهر فى الوجه.







وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية مع الأعلامي عمرو أديب، "، :"انه تلاقي الكثير من الدعم من كل الناس مش فقط من الزملاء في الوسط الفني، موضحًا بأنه كرم ربنا كان أكبر على مما أتخيل.





رامى جمال يكشف تفاصيل إصابتة بمرض البهاق





وأعرب عن سعادته بعد رد فعل الجمهور بعد نشر البوست الذي أعلن من خلاله عن إصابته بمرض البهاق، قائلاً "الطاقه اللى أخدتها من دعم كل البشر اللى ربنا كرمنى بيهم تخلينى مش فارق معايا، وأول حفلة نزلتها بعد البوست كنت نازل لو ينفع أحضن كل واحد، لا حاطط على إيدى حاجة ولا وشى، وسايب المصورين بيصوروا عادى، والحمد لله".







يشار إلي أن الفنان رامي جمال، كان أعلن منذ شهر عن إصابته بمرض البهاق، الذي ليس له علاج، وأنه كان يفكر في قرار الأعتزال بسب هذا المرض.