ماذا يحتاج ريال مدريد في سوق الإنتقالات الشتوية ؟





مواقف الريال الحالي في كل البطولات.



يحتل الفريق صدارة الدوري الإسباني بجانب برشلونة برصيد 35 نقطة بعد 16 مباراة، وقبل الكلاسيكو المرتقب غداً الأربعاء، وسيواجه مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وسينتظر ما ستسفر عنه قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.





الصفقات التي يحتاجها ريال مدريد في يناير القادم



وأظهرت المباريات التي خاضها الفريق في كل البطولات، حاجة ريال مدريد لعدة تدعيمات في بعض المراكز، يرصدها لكم موقع الفجر الرياضي في هذا التقرير.





قلب الدفاع



تكررت أخطاء الدولي الفرنسي رافائيل فاران الكارثية في المباريات الأخيرة، لعل أبرزها مباراة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.