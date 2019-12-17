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ماذا يحتاج ريال مدريد في سوق الإنتقالات الشتوية ؟

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 02:29 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
عبدالقادر عرابي
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يفتح سوق الإنتقالات الشتوي أبوابه بعد أقل من إسبوعين من الآن، وتحديداً مطلع العام المقبل 2020، ولمدة شهراً واحداً، حيث يغلق أبوابه في مطلع فبراير عام 2020.


وبالتأكيد تنتظر جماهير ريال مدريد بعض التدعيمات في يناير، التي ربما لن تكون كثيرة بالنظر لطبيعة فترة الإنتقالات الشتوية التي لا تشهد رواجاً كبيراً مثلما هو الحال في الميركاتو الصيفي.


كما أن معظم اللاعبين الكبار لا يكونوا متاحين بشكل كبير في الميركاتو الشتوي، بسبب شرط منع خوضهم بطولة دوري أبطال أوروبا مع فريقين مختلفين.


صفقات ريال مدريد الصيفية.

تعاقد ريال مدريد مع كلاً من: الجناحين البرازيلي رودريجو جوس والبلجيكي إيدي هازارد، والمدافع إيدير ميليتاو وحارس المرمى الفرنسي ألفونس أريولا و مواطنه الظهير الأيسر فيرلان ميندي والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش.


مواقف الريال الحالي في كل البطولات.

يحتل الفريق صدارة الدوري الإسباني بجانب برشلونة برصيد 35 نقطة بعد 16 مباراة، وقبل الكلاسيكو المرتقب غداً الأربعاء، وسيواجه مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وسينتظر ما ستسفر عنه قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.


الصفقات التي يحتاجها ريال مدريد في يناير القادم

وأظهرت المباريات التي خاضها الفريق في كل البطولات، حاجة ريال مدريد لعدة تدعيمات في بعض المراكز، يرصدها لكم موقع الفجر الرياضي في هذا التقرير.


قلب الدفاع

تكررت أخطاء الدولي الفرنسي رافائيل فاران الكارثية في المباريات الأخيرة، لعل أبرزها مباراة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وبالتالي يحتاج ريال مدريد لقائد جديد في الخط الخلفي، لا سيما مع كبر سن القائد سيرخيو راموس، وابتعاد الصفقة الجديدة إيدير ميليتاو عن الصورة.


أبرز الأسماء المرشحة: فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول – كاليدو كوليبلي لاعب نابولي – ميلان سكرينيار لاعب إنتر ميلان – صامويل أومتيتي لاعب برشلونة.


لاعب الوسط

كانت معضلة ريال مدريد خلال الموسم الماضي بعد تدهور مستوى الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس، بيد أن زيدان ربما وجد ضالته في اللاعب الرائع فيديريكو فالفيردي، إلا أن النجم مودريتش يعيش أيامه الأخيرة في ملعب سانتياجو بيرنابيو، وبالتالي يحتاج الؤيال لقائد جديد في منتصف الملعب يكون رابط حقيقي بين الدفاع والهجوم.


أبرز الأسماء المرشحة: بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد – كريستيان إيركسن لاعب توتنهام – دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام – فابيان رويز لاعب نابولي – برونو فيرنانديز لاعب سبورتينج لشبونة.


الجناح الأيمن

صداع في رأس زيدان منذ فترة بعيدة، لا سيما مع تكرار مشاكل الويلزي جاريث بيل وقلة خبرة رودريجو جوس.

ربما تؤجل الإدارة تدعيم هذا المكان في الصيف المقبل إنتظاراً لصفقة من العيار الثقيل.


أبرز الأسماء المرشحة: كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان – رحيم ستيرلنج لاعب مانشستر سيتي – جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند – محمد صلاح لاعب ليفربول.


قلب الهجوم

لم يثبت الصربي لوكا يوفيتش جدارته بارتداء قميص الريال حتى الآن، وبالتالي يحتاج الريال لقلب هجوم آخر يكون بديلاً للفرنسي كريم بنزيما في حال إصابته، أو يزامله في هجوم اليرال إذا أراد زيدان اللعب بمهاجمين.


أبرز المرشحين: بييرإيمريك أوباميانج لاعب أرسنال – باولو ديبالا لاعب يوفنتوس.
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