منتدى شباب العالم| 20 رسالة للسيسي.. أبرزها عن تركيا وقطر

يناقش هذا العام قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما.





وخلال مشاركات الرئيس في فعاليات المنتدى وكانت له مداخلات وتصريحات قوية، وخاصة مساء الاثنين، وتستعرض "الفجر" في التقرير التالي أبرز رسائله.



1. ندعم الجيش الوطني الليبي وهذا هو موقفنا الثابت.

2. ليبيا والسودان بالنسبة لمصر أمن قومي وهناك فرق بين التدخل وبين دعم الحل في ليبيا.

3. موقفنا واضح من اتفاقيتي تركيا والسراج وحريصون على التوصل لاتفاق مع أصدقائنا وحلفائنا اليونانيين في هذا الشأن.

4. القضية اليمنية في سبيلها للحل ولكنه سيأخذ وقتا لوجود مسائل مركبة والأمور تسير في مسارها الصحيح.

5. القضية الفلسطينية قضية القضايا ولا يوجد في الأفق حل لها.

6. مصر موقفها ثابت من هذه القضية وحال الوصول لحل الدولتين سيتحقق الاستقرار في المنطقة.

7. لن تحدث أي فرصة للتحرك في القضية الفلسطينية قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية وتشكيل الحكومة.

8. مصر تستعد لافتتاح جامعات متخصصة في التكنولوجيا الحديثة لتواكب العصر.

9. الحكومة ستنتقل إلى العاصمة الجديدة مع منتصف العام المقبل، وسيتم تطبيق أحدث تكنولوجيا فيها.

10. مصر سعت إلى ميكنة كل الخدمات والبيانات في مصر لمواكبة العصر الحديث رغم التكلفة، وهو ما ساعدها على تنقية البطاقات التموينية في منظومة التموين بمصر.

11. العالم يقفز للأمام، ولا يوجد وقت للتناحر، ويجب التحرك بشكل يساعدنا على أن نلحق بهذا الركب، وإلا سيزداد تخلفنا، ولن يمكن تعويض ذلك التأخر.

12. مازالت وسائل التواصل الاجتماعي تروج للإرهاب، وتسببت في تحويل حياة بعض الدول لخراب ودمار

13. مواقع التواصل الاجتماعي تستغل من قبل أجهزة مخابراتية لإيذاء الدول التي تخرج عن الصف.

14. الطفرة التي شهدتها وسائل الاتصال الحديثة منذ 15 عاما لها تأثير إيجابي على الدول المتقدمة.

15. نبذل جهدا كبيرا في ملف التحول الرقمي، وفي ملف دعم التشغيل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

16. لدي أمل أن يتم إنشاء منطقة أورومتوسطية للتعليم العالي والعلوم والبحوث في منطقة العلمين الجديدة.

17. مصر لن تسمح لأي قوى السيطرة أو المساس باستقرار ليبيا والسودان

18. هناك دول تتدخل لتأخير الحل السياسي في ليبيا منذ اتفاق الصخيرات.

19. مصر تعمل مع الأشقاء في أفريقيا على محاصرة النزاعات، ووقف تمددها واتساعه.

20. الموقف من المصالحة مع قطر لم يتغير، مطالبنا كما هي، ومواقفنا معلنة، ونرفض التدخل في شئوننا.



يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، والذي