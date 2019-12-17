بالأحمر ... ياسمين الخطيب تشارك جمهورها بإطلالة مميزة لها (صور)

نشرت الاعلامية ياسمين الخطيب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهرت "الخطيب" في هذه الصورة مرتدية فستانا من اللون الاحمر، وممسكة بيدها بعض البالونات من اللونين الاحمر والاسود، وظهرت ببعض الميكب الذي يتناسب مع بشرتها ومرتدية بعض الاكسسورات الرقيقة مع تصفيف شعرها بطريقة مميزة.







وكتبت "الخطيب" على هذه الصورة قائلة: في كل عام اطلب من سانتا كلوز ان يعطيني السلام، ولكني لم احصل عليه.







واضافت "الخطيب" قائلة: ولكن هذا العام كل ما احتاجه هو المال، لكي اشتري الحب والسلام ومرسيدس، وانت ماذا ستطلب من سانتا؟.





وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: حبيت الكريسماس خلاص، كل سنة وانتي طيبة، الاحمر يليق بك جدا.





وفي سياق اخر دخلت "الخطيب" في صدام مع الفنانة ايتن عامر، بسبب تعليقها الساخر على انتقال لاعب نادي الزمالك السابق محمود كهربا إلى النادي الأهلي، واستخدامها اسم الفنانة وفاء عامر لانتقاد قرار اللاعب.







وبدات "الخطيب" تصوير فيلمها "طلعت حرب 2".











وشارك في فيلم "طلعت حرب 2" كلا من سمير صبري، أحمد وفيق، محمود قابيل، انتاج محسن علم الدين، اخراج مجدي احمد.