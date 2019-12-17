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ترتيب الدوري المصري الممتاز

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 02:07 ص
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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اقتربت منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز من الانتهاء بأخر مواجهتين متبقيتين في الدوري عقب مباراة الزمالك وطلائع الجيش أمس الإثنين.


نتيجة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

واستطاع نادي طلائع الجيش أن يفوز على نظيره نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم أمس ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.


وبنتيجة مباراة الأمس يقف رصيد نادي الزمالك عند 13 نقطة ليتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بينما يرتفع رصيد نادي طلائع الجيش إلى 7 نقاط ليتواجد في المركز الثاني عشر.


موعد باقي مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري

ويتبقى حتى الآن مباراتين فقط ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز وتأتي مواعيدهم كالآتي:


إنبي × المصري

وتلعب هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت السعودية.


بيراميدز × الجونة

بينما تلعب هذه المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية.


متصدر جدول ترتيب الدوري المصري

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 6 مباريات خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.


جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويستعرض موقع الفجر جدول ترتيب بطولة الدوري المصري قبل انتهاء الجولة الثامنة كالآتي:


الأهلي 18 نقطة
الاتحاد السكندري 17نقطة
المقاولون العرب 16 نقطة
الزمالك 13 نقطة
سموحة 13 نقطة
الإسماعيلي 13 نقطة
بيراميدز 12 نقاط
الإنتاج الحربي 11 نقاط
حرس الحدود 10 نقاط
طنطا 8 نقاط
المصري 7 نقاط
طلائع الجيش 7 نقاط
مصر المقاصة 7 نقاط
نادي مصر 7 نقاط
انبي 5 نقاط
وادي دجلة 6 نقاط
اسوان 5 نقاط
الجونة 4 نقاط
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