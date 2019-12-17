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"لو ده جنان اتجنن".. ريا أبي راشد بإطلالة حمراء من إحدى الشوارع (صور)

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الإعلامية ريا أبي راشد على التواصل الدائم مع مُتابعيها، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ريا أبي راشد عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها، ظهرت فيها بفستان أحمر، وكانت تقفز فى الشارع بشكل تلقائي وبسيط.


وعلقت "ريا" على الصورة الخاصة بها "حاول أن تتحدي الجاذبية .. لاتستطيع سحبى للأسفل".


يذكر أن ريا أبي راشد مقدمة ومنتجة برامج تليفزيونية، من الأصل اللبناني، ولكنها تحمل الجنسية البريطانية.

وبدأت رايا أبي راشد أولي خطواتها فى مجال الإعلام كصحفية تعمل في المجلات والصحف فى بيروت قبل انتقالها للعيش فى المملكة المتحدة عام ١٩٩٩، كما أنها عُرفت في الشرق الأوسط من خلال تقديمها لبرنامج Arab's Got Talent المأخوذ عن النسخة الأمريكية American's Got Talent.

وتعد "ريا" أول صحفية عربية تقابل أهم الممثلين والمخرجين العالميين مثل "توم كروز Tom Cruise وأنجلينا جولي Angelina Jolie وجورج كلوني George Clooney وبراد بيت Brad Pitt ونيكول كيدمان Nicole Kidman ومارتن سكورسيزي Martin Scorcese ..وغيرهم".
"لو ده جنان اتجنن".. ريا أبي راشد بإطلالة حمراء من إحدى الشوارع (صور)
"لو ده جنان اتجنن".. ريا أبي راشد بإطلالة حمراء من إحدى الشوارع (صور)
"لو ده جنان اتجنن".. ريا أبي راشد بإطلالة حمراء من إحدى الشوارع (صور)
"لو ده جنان اتجنن".. ريا أبي راشد بإطلالة حمراء من إحدى الشوارع (صور)
"لو ده جنان اتجنن".. ريا أبي راشد بإطلالة حمراء من إحدى الشوارع (صور)
"لو ده جنان اتجنن".. ريا أبي راشد بإطلالة حمراء من إحدى الشوارع (صور)
"لو ده جنان اتجنن".. ريا أبي راشد بإطلالة حمراء من إحدى الشوارع (صور)
"لو ده جنان اتجنن".. ريا أبي راشد بإطلالة حمراء من إحدى الشوارع (صور)
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