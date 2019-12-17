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أستون فيلا ضد ليفربول.. الفجر الرياضي ينفرد بموقف تريزجيه و المحمدي من المشاركة في المباراة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:51 ص
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أستون فيلا ضد ليفربول
أستون فيلا ضد ليفربول
علي ماهر حلمي
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علم موقع الفجر الرياضي من مصادره عن موقف لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه من المشاركة في مباراة استون فيلا ضد ليفربول اليوم الثلاثاء ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية والتي ستجمع بين الفريقين علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.


تعرف علي موقف المحمدي و تريزجيه من مباراة استون فيلا ضد ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية :

وسيدفع دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا بلاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجه أساسيا في المباراة ويعود ظهير أيمن منتخب مصر أحمد المحمدي للتشكيلة الأساسية لنادي أستون فيلا أمام ليفربول اليوم الثلاثاء ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية والتي ستجمع بين الفريقين علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام بعد الجلوس علي مقاعد البدلاء في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز و الجولة السابعة عشر من بطولة البريميرليج أمام كل من ليستر سيتي و شيفيلد يونايتد.


أما نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قرر الدفع بفريق تحت 23 سنة أمام نادي استون فيلا بسبب سفر الفريق الأول للنادي الإنجليزي لقطر لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر بصفته بطل أوروبا حيث توج ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي علي حساب نظيره نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد لذالك سيصبح لأول مرة في التاريخ نادي يلعب مبارتين خلال 24 ساعة حيث يلاقي نادي ليفربول نظيره نادي مونتيري المكسيكي يوم الأربعاء ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.


تعرف علي موعد استون فيلا ضد ليفربول في كأس الرابطة :

ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي استون فيلا ونادي ليفربول اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلاربع مساءا بتوقيت مكه المكرمة والثانية عشر الأربع مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة و الثامنة الأربع مساءا بتوقيت جرينتش علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام. ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.
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