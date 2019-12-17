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بالإسود إطلالة جديدة لرضوى الشربيني

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:03 ص
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رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
نادين نجدي
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نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيدوهات"إنستجرام".


وكانت ترتدي فستان إسود منفوش، وتضع ميك أب مناسب مع بشرتها ويبرز ملامح وجهها، فوضعت كريم أساس، روج روز، وكنتور على أنفها، وكونسيلر تحت عينها، وبلاشر على خدودها، مسكرا في عينها، وكحل أسفل عينها، وإيلينر فوق عينها وإيشادو أيضاً، ومصحح حواجب، وهيلايتر، ومونيكير أحمر على أظافرها، وكانت تحمل شنطة سوداء قصيرة في يديها.


وكتبت على الصورة"مرحباً" وكانت هذه من إطلالتها في حفل مهرجان القاهرة السينمائي .

حصلت الصور على ألآف الإعجابات وعلق الجمهور قائلاً:"يا أحلى هلو في الدنيا"، وعلق معجب آخر:"قمر ماشاء الله جميل جداً الفستان"، وقال آخر:"مساء الفخامة" .

تقدم رضوى حالياً برنامج "هي وبس" على قناة CBc سفرة، ويتابعها النساء من جميع الأعمار، وحقق هذا البرنامج نجاحاً كبيراً، ولكن قبل هذا البرنامج قدمت بعض البرامج التلفزيونية منها برنامج مخصص للسيارات على قناة المحور وأيضاً وبرنامج فني على قناة الحياة، وبرنامج "أنا مصر" في التلفزيون المصري، كل ذلك بجانب عملها في شبكة تلفزيون العرب في البرنامج الإخباري "بروباجندا تي في".
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