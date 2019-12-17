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محافظ الإسماعيلية يفاجئ شارع السلطان حسين بعد منتصف الليل (صور)

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:41 ص
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بوابة الفجر
الفجر | محافظات
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فأجا اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، ومحمد على رئيس حى أول، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، شارع السلطان حسين بحى أول، والذى يعتبر احد أهم معالم الإسماعيلية، بزيارة مفاجئة بعد منتصف الليل.

وحرص محافظ الإسماعيلية ومرافقوه من القيادات بتفقد الشارع على أقدامهم، بداية من نفق الممر وحتى تقاطع شارع محمد على وذلك لمعاينة الشارع على الطبيعة.

ووجه محافظ الإسماعيلية بسرعة إعداد خطة وبرنامج زمنى محدد لبدء تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع وتهذيب الأشجار ورفع المستوى الجمالي والحضارى للمنطقة بالكامل.

وألتقى المحافظ بعدد من المواطنين وأستمتع الى آرائهم ومقترحاتكم، وأكد للجميع أن المحافظة سوف تشهد خلال الفترة القادمة تطورا ملحوظا فى مستوى التجميل والتطوير ومنظومة النظافة العامة بما يليق باسم الإسماعيلية وشعبها العريق لتظل الإسماعيلية مدينة الرقى والجمال وقبلة الزائرين.
محافظ الإسماعيلية يفاجئ شارع السلطان حسين بعد منتصف الليل (صور)
محافظ الإسماعيلية يفاجئ شارع السلطان حسين بعد منتصف الليل (صور)
محافظ الإسماعيلية يفاجئ شارع السلطان حسين بعد منتصف الليل (صور)
محافظ الإسماعيلية يفاجئ شارع السلطان حسين بعد منتصف الليل (صور)
محافظ الإسماعيلية يفاجئ شارع السلطان حسين بعد منتصف الليل (صور)
محافظ الإسماعيلية يفاجئ شارع السلطان حسين بعد منتصف الليل (صور)
محافظ الإسماعيلية يفاجئ شارع السلطان حسين بعد منتصف الليل (صور)
محافظ الإسماعيلية يفاجئ شارع السلطان حسين بعد منتصف الليل (صور)
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