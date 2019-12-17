زاهي حواس يكشف الأسباب الحقيقية لوفاة توت عنخ أمون

كشف الدكتور زاهي حواس، العالم الأثري الكبير، عن الأسباب الحقيقية لوفاة توت عنخ أمون، قائلًا: "قمنا بعمل أشعة مقطعية لتوت عنخ آمون ووجدنا أنه كان يعاني من "فلات فوت"، وكان مريضًا بالملاريا".



وتابع "حواس"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث": "تأكدنا بنسبة 100% أنه لم يقتل وبالأشعة السينية، ووفقًا لمن كان يرى أنه قتل بسبب فتحة موجودة في مؤخرة رأسه وقيل إنها إصابة ببلطة تذهب الآراء أنه على الأرجح أنه أصيب أثناء ركوب دراجته الحربية".



وأضاف أن هناك اتجاه لعمل دراسة مفصلة هذا العام عن المومياوات الملكية ومن خلال "DNA" سيبحثون عن مومياء الملكة نفرتيتي وابنتها، متابعًا: "سوف نعتمد في ذلك على ماكينة أمريكية حديثة جدًا وفعالة استلفناها، وستكشف أسباب وجود الإصابة في توت عنخ أمون وإذا ثبت حدوث تلوث فهذا يعني أنه سبب الوفاة بالفعل".

