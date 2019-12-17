Advertisements
Advertisements
Advertisements

زاهي حواس يكشف الأسباب الحقيقية لوفاة توت عنخ أمون

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 06:41 ص
Advertisements
زاهي حواس
زاهي حواس
أمنية فوزي
Advertisements
كشف الدكتور زاهي حواس، العالم الأثري الكبير، عن الأسباب الحقيقية لوفاة توت عنخ أمون، قائلًا: "قمنا بعمل أشعة مقطعية لتوت عنخ آمون ووجدنا أنه كان يعاني من "فلات فوت"، وكان مريضًا بالملاريا".

وتابع "حواس"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث": "تأكدنا بنسبة 100% أنه لم يقتل وبالأشعة السينية، ووفقًا لمن كان يرى أنه قتل بسبب فتحة موجودة في مؤخرة رأسه وقيل إنها إصابة ببلطة تذهب الآراء أنه على الأرجح أنه أصيب أثناء ركوب دراجته الحربية".

وأضاف أن هناك اتجاه لعمل دراسة مفصلة هذا العام عن المومياوات الملكية ومن خلال "DNA" سيبحثون عن مومياء الملكة نفرتيتي وابنتها، متابعًا: "سوف نعتمد في ذلك على ماكينة أمريكية حديثة جدًا وفعالة استلفناها، وستكشف أسباب وجود الإصابة في توت عنخ أمون وإذا ثبت حدوث تلوث فهذا يعني أنه سبب الوفاة بالفعل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

زاهي حواس توت عنخ آمون أخبار

أخبار تهمك

«كورة لايف» مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر Yalla Shoot كورة جول I7SRY رابط ماتش الهلال ksa المفتوحة

الآن

live| بث مباشر مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر اليوم في مونديال الأندية بدون تقطيع watch cup

منذ حوالي 11 ساعة

المصائب لا تأتي فرادي.. ريال مدريد يفقد نجما جديدا أمام برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

خالد الغندور يعلق علي صفقة انضمام كهربا للأهلي ويكشف موعد انطلاق قناة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

الآن

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة تبادلية كبرى تقرب الأهلي من أفضل مدافع في إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

منذ حوالي 9 ساعات

زاهي حواس يكشف الأسباب الحقيقية لوفاة توت عنخ أمون

منذ 36 دقيقة

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

منذ 6 أيام

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

حازم إمام يهاجم جماهير الأهلي بتعليق مثير.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

حارس الطلائع: هدف مصطفى محمد غير صحيح

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية يكشف أسرار موت ملوك القدماء

"حواس" من الدنمارك: بدء المشروع المصري القومي لدراسة المومياوات الملكية الشهر المقبل

زاهي حواس: بدأنا دراسة المومياوات الملكية وهناك جديد بخصوص توت عنخ آمون

زاهي حواس يروج للسياحة المصرية عبر التلفزيون الايطالي

زاهي حواس يكشف أولى مفاجآت حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: "هنقدم أوبرا توت عنخ آمون" (صور)

زاهي حواس يكشف حقيقة قتل الملك توت عنخ آمون (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
03:58 م

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

10:32 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

06:55 م

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

07:11 م

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

10:16 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status