عفاف شعيب تكشف لـ"صاحبة السعادة" سبب غضبها من المخرج صالح مرسي



أوضحت الفنانة عفاف شعيب عن سبب، غضبها من المخرج صالح مرسي، عندما عرض عليها دور "شريفة" فى مسلسل "رأفت الهجان".



وقالت عفاف شعيب أثناء ضيافتها فى برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه إسعاد يونس على قناة "Dmc"، أنها رفضت الدور فى البداية بسبب صغر حجمه، وغضبت شديداً من المخرج صالح مرسي لهذا السبب، لأنها فى هذه الفترة كانت محققة نجاحاً كبيرا بأعمالها، وهذا الدور لايليق بها كما ذكرت.



يشار إلى أن مسلسل "رأفت الهجان" يدور حول ملحمة وطنية في ملفات المخابرات المصرية عن سيرة الجاسوس المصري رفعت علي سليمان الجمال الذي تم زرعه داخل المجتمع الإسرائيلي للتجسس لصالح المخابرات المصرية، وكان له دور فعال في الإعداد لحرب أكتوبر. بدأ العمل على إنتاج أول جزء في عام 1987.



"رأفت الهجان" من بطولة كلا من "محمود عبد العزيز، يسرا، يوسف شعبان، محمد وفيق، نبيل الحلفاوي، أحمد ماهر، تهاني راشد، عفاف شعيب، صبري عبد المنعم".