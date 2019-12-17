بالفيديو.. إسعاد يونس تكشف لأول مرة عن دور عمها في زرع رأفت الهجان داخل إسرائيل

استضافت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، أبطال مسلسل رأفت الهجان، مساء الأمس الأثنين، وذلك خلال برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضاىية DMC.



وكشفت إسعاد يونس لأول مرة عن أن الضابط الحقيقي الذي رأفت الهجان أو البطل رفعت الجمال داخل إسرائيل ويلقب بمحمد نسيم قلب الأسد وقالت إن حياته كلها كانت لخدمة الوطن فقط.



من جانب آخر، تحدث أبطال العمل خلال الحلقة عما وراء الكواليس مع الراحل محمود عبد العزيز.



واستضافت إسعاد يونس خلال الحلقة، مجموعة من أبطال العمل ومنهم صبري عبد المنعم ويسرا وعفاف شعيب وتهاني راشد وعلا رامي.



جدير بالذكر أن برنامج صاحبة السعادة يعرض يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على فضائية dmc فى الحادية عشرة مساءً.

