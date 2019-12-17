من كسر أنف أبو الهول؟.. عالم آثار يجيب

أكد الدكتور زاهي حواس، العالم الأثري الكبير، أن نابليون ليس له يد في تدمير أنف ابو الهول وقت الغزو، موضحًا أنها مغالطة تاريخية كبيرة؛ لأن الرجل جاء ودخل للهرم زائرًا.



ونوه "حواس"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، بأن الحملة الفرنسية كان لها دور كبير في كشف آثار مصر، ولولاها لما أصبحنا علماء آثار.



وتابع: "لكني أعتقد أن وفقا للمقريزي أن المسؤول عن تدمير أنف أبو الهول هو شخص صوفي يدعي صائم الدهر الذي رأى الناس تنظر كثيرًا لوجه ابو الهول بنوع من التقديس فلم يعجبه الأمر فأحضر آلة وكسر أنفه وقيل وقتها أن هناك لعنة حدثت والزراعة إتبهدلت وهذه هي القصة الأقرب للحقيقة".