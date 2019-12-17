بإطلالة شتوية مميزة.. نسرين طافش تشعل "إنستجرام" (صور)



تحرص الفنانة نسرين طافش على التواصل الدائم مع مُتابعيها، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة لها، ظهرت فيها ببليز رصاصي، وقميص أبيض، وبوط طويل أسود.



وعلقت "طافش" على المنشور الخاص بها قائلة"الثقة تسمح لك بالعطاء .. و العطاء زاخر .. و كما تعطي .. هكذا سيعطى لك"



يذكر أن آخر أعمال الممثلة السورية مسلسل "مقامات العشق"، الذي شارك به مع كلا من "يوسف الخال، مصطفى الخاني، لجين إسماعيل".