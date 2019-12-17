Advertisements
Advertisements
Advertisements

بإطلالة شتوية مميزة.. نسرين طافش تشعل "إنستجرام" (صور)

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:48 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

تحرص الفنانة نسرين طافش على التواصل الدائم مع مُتابعيها، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة لها، ظهرت فيها ببليز رصاصي، وقميص أبيض، وبوط طويل أسود.

وعلقت "طافش" على المنشور الخاص بها قائلة"الثقة تسمح لك بالعطاء .. و العطاء زاخر .. و كما تعطي .. هكذا سيعطى لك"

يذكر أن آخر أعمال الممثلة السورية مسلسل "مقامات العشق"، الذي شارك به مع كلا من "يوسف الخال، مصطفى الخاني، لجين إسماعيل".
بإطلالة شتوية مميزة.. نسرين طافش تشعل "إنستجرام" (صور)
بإطلالة شتوية مميزة.. نسرين طافش تشعل "إنستجرام" (صور)
بإطلالة شتوية مميزة.. نسرين طافش تشعل "إنستجرام" (صور)
بإطلالة شتوية مميزة.. نسرين طافش تشعل "إنستجرام" (صور)
بإطلالة شتوية مميزة.. نسرين طافش تشعل "إنستجرام" (صور)
بإطلالة شتوية مميزة.. نسرين طافش تشعل "إنستجرام" (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نسرين طافش

أخبار تهمك

المصائب لا تأتي فرادي.. ريال مدريد يفقد نجما جديدا أمام برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

منذ 5 أيام

«كورة لايف» مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر Yalla Shoot كورة جول I7SRY رابط ماتش الهلال ksa المفتوحة

الآن

عاجل | "قائد المهام الصعبة".. السيسي يضرب بيد من حديد بشأن ليبيا والسودان واليمن وفلسطين (رسائل قوية من الرئيس)

منذ حوالي 4 ساعات

live| بث مباشر مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر اليوم في مونديال الأندية بدون تقطيع watch cup

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك والجيش| مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر| أهداف مباراة الزمالك الآن zamalek plus

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: أول رد فعل من مرتضي بعد الخسارة.. استهداف هدّاف الدوري.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية كبرى تقرب الأهلي من أفضل مدافع في إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

الآن

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

عمرو أديب يصفق على الهواء.. لهذا السبب

منذ أقل من ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

نسرين طافش تنشغل في تصوير "مقامات العشق"

نسرين طافش ويوسف الخال يخوضان الموسم الرمضاني بـ"مقامات العشق"

نسرين طافش تنتهي من تصوير "مقامات عشق".. وتتصدر البوستر الدعائي (صور)

نسرين طافش تكشف تفاصيل "مقامات العشق" في رمضان

"بفستان أصفر" نسرين طافش تخطف أنظار محبيها في أحدث ظهور لها

يوسف الخال: "إلى متى يا أشباه الأولياء ستظلون أشباه"

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
03:58 م

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

10:32 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

06:55 م

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

07:11 م

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

10:16 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status