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الجيش الليبي يوجه 7 رسائل نارية لتركيا

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:19 ص
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الجيش الليبي
الجيش الليبي
الفجر
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وجه المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، رسائل نارية إلى تركيا، بسبب الاتفاقية التي وقعتها حكومة فايز السراج مع أنقرة، وللرد على التدخلات التركية في الشأن الليبي.

وشدد المتحدث في خطاب بثته قناة "سكاي نيوز عربية"، على أن الجيش الوطني الليبي لن يترك بلاده لكي يدنسها الأتراك، وجاءت أهم رسائله كالتالي:

- أقول للأتراك أولا، ولأهالي مصراتة وطرابلس، أن ليبيا لن تكون مثل قطر التي احتلت بقواعد عسكرية تركية.
- لن تكون هناك قطر أخرى في ليبيا.
- لن نرضى بإهانة مدينة ليبية بوقاحة الجنود الأتراك.
- ولن تدنس مدننا الطاهرة الشريفة بالأنجاس الأتراك.
- لن نرضى بأن تكون هنك إدلب ثانية في ليبيا. 
- لدينا من الوسائل والأدوات ما نستطيع به قهر الأتراك، وحكومة الذل والعار التابعة لفايز السراج.
- الدفاع عن ليبيا مسئولية كل مواطن وأيضا الجيش الليبي.
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الكلمات المفتاحية

ليبيا تركيا الجيش الليبي اتفاقية أخبار

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