وزير الاتصالات: منتدى شباب العالم يغلق الفجوة بين الشباب والمسئولين

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن منتدى شباب العالم ينضج، وتعلو قيمته عام بعد آخر، مؤكدًا أن هذا الأمر في منتهى الإيجابية.



وأضاف "طلعت"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية ريهام السهلي، على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الاثنين، أن إقبال الشباب على منتدى الشباب، وشعورهم بقيمته، والفرص التي يتيحها للشباب أمر رائع، وتزداد قيمته وتعلو عام بعد الآخر.



وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن منتدى شباب العالم يغلق الفجوة الماضية بين الشباب والمسئولين، موضحًا أن الشباب يطرحون آرائهم وأفكارهم ويتناقشون خلال المنتدى، متابعًا: "كل المحافل والمنتديات الحالية تضيق الفجوة بيننا وبين هذا الجيل"، لافتًا إلى أن الفجوة بين الجالي الحالي وبينهم، أكبر بكثير مما كانت بين أجداهم والجيل السابق؛ لأن التكنولوجيا تلعب دورًا كبيرًا.

