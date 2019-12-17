صاحبة السعادة تهنئ يسرا بتكريمها في جمعية أمريكية للإعلام الخارجي (فيديو)











هنأت الفنانة إسعاد يونس الفنانة يسرا، وذلك لتكريمها فى جمعية أمريكية للإعلام الخارجي بواشنطن.وظهرت يسرا أمس، فى برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة "dmc".وأعربت "يسرا"عن سعادتها بهذا التكريم، مضيفة أن هذه الجمعية تقدم ورش فى التصوير والإخراج وكتابة السيناريو، كما أنها تنوى حضور هذه الورش للاستفادة.يشار إلى أخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل " لدينا أقوال أخرى"، وشارك فى بطولته "شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى"، ومن تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وإبراهيم محسن وإخراج محمد على.