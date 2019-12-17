يسرا تتحدث عن انهيارها من البكاء أثناء تصوير مشهد الجنازة في رأفت الهجان (فيديو)





كشفت الفنانة يسرا، كواليس مشاهدها مع المبدع الراحل محمود عبدالعزيز، وذلك في مسلسل رأفت الهجان، ولاسيما المشهد الخاص بوفاته وتوديعها له بعد دفنه.ولأول مرة تحدثت يسرا خلال لقاءها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة المذاع عبر فضائية DMC عن دخولها في نوبة بكاء شديدة أثناء تصوير مشهد الوفاة وذهابها إلى المقابر بالجنازة.واستضافت إسعاد يونس خلال الحلقة، مجموعة أخرى من أبطال العمل ومنهم صبري عبد المنعم ويسرا وعفاف شعيب وتهاني راشد وعلا رامي.ويتحدث أبطال العمل عن كواليس المسلسل وذكرياتهم مع المخرج يحيى العلمي والراحل المبدع محمود عبد العزيز.جدير بالذكر أن برنامج صاحبة السعادة يعرض يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على فضائية dmc فى الحادية عشرة مساءً.