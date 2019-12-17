ندوة علمية تكشف عن طرق ومواد مبتكرة للحفاظ على الآثار

أكد عدد من خبراء الترميم علي ضرورة متابعة كل جديد في مجال صيانة الآثار، من أجل حماية كنوزنا الأثرية، وحتى يكون عمر عمليات الترميم ممتدًا، فآثارنا تمثل إرثًا ذا عائد مادي إذا ما تمت صيانته وأُحسن استغلاله، جاء ذلك في الندوة التي نظمتها كلية الآثار جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور عثمان الخشت رئيس الجامعة، ورئاسة الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار، بعنوان "نحو استخدام طرق ومواد مبتكرة للحفاظ على المواد الأثرية".





الطرق والمواد المبتكرة

وشارك في الندوة عدد كبير من الأساتذة والباحثين بأوراق بحثية حول الطرق والمواد المبتكرة في الترميم وكان في مقدمة تلك الموضوعات محاضرة للدكتورة سوسن سيد درويش أستاذ ترميم الآثار بالكلية عن أبرز الاتجاهات الحديثة في فحص وتحليل المواد الأثرية، فيما كشف الدكتور حربي عز الدين الأستاذ المساعد بقسم ترميم الآثار بالكلية عن فكرة دمج الفحوصات العلمية والتوثيق الرقمي الدقيق ودورها في الحفاظ على المنسوجات التاريخية من خلال عدد من التطبيقات العملية.





فيما ألقى أحمد محمد صادق أخصائي ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير محاضرة عن "استخدام مواد حديثة في ترميم وعلاج التماثيل المنحوتة داخل المقابر الصخرية بجبانتي الجيزة وسقارة" ومحاضرة للدكتور إبراهيم حامد محمد الخولي مدرس ترميم المنسوجات بالمعهد العالي للسياحة والترميم في الإسكندرية بعنوان "تطويع إنزيمات الليبيز لتنظيف المنسوجات الأثرية الصوفية المصبوغة بالأصباغ الطبيعية".





استخدام تطبيقات البلازما

من ناحيته كشف علاء عصام مصطفى قاسم باحث ماجستير ترميم وصيانة الآثار بالكلية، عن أهمية استخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في الحقل الأثري والترميم، فيما كشف أكمل صقر مدير مركز ترميم وصيانة الآثار بالمتحف القومي للحضارة فائدة استخدام تطبيقات البلازما في علاج وصيانة التلف البيولوجي.





ومحاضرة "تطبيقات عملية في مجال الكشف والرفع الآمن للآثار كبيرة الحجم وثقيلة الوزن في مواقع الحفائر الأثرية" ألقاها د. محسن صالح الأستاذ بقسم ترميم الآثار بالكلية، و"دراسة تجريبية عن التطبيقات الحديثة للتنظيف الذاتي بالمواد النانوية لبعض بقع المنسوجات الأثرية الكتانية" للدكتورة داليا على عبد العال رئيس قسم الترميم الأولى للآثار العضوية بالمتحف المصري الكبير.





ترميم كسوة الكعبة

وألقى الدكتور رضا فرج إسماعيل الحاصل علي دكتوراه ترميم الآثار بالكلية محاضرة عن "ترميم كسوة الكعبة المشرفة لغرفة الأثر النبوي الشريف بالجامع المنصوري الكبير.. طرابلس- لبنان تطبيقات حديثة ومواد مبتكرة"، ومحاضرة للدكتور عبد الرحمن محمد فهمي المدرس المساعد بقسم ترميم الآثار بالكلية عن "الأسس العلمية لتجميع الآثار الحجرية الضخمة".



