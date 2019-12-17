بعد تألقها في رأفت الهجان.. زوج تهاني راشد يعتذر لها.. والسبب؟ (فيديو)





تحدثت الفنانة القديرة تهاني راشد، عن علاقتها بزوجها المخرج الراحل يحيى العلمي، وقالت إنه كان يشترط عليها ألا تمثل معه أبدًا أو تذهب له في مكان التصوير.وأضافت راشد خلال لقاءها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة المذاع عبر فضائية DMC أن يحيى العلمي كان صارمًا في قراراته وكان لايحب أن يقول أحد في الوسط الفني أنه يسند لزوجته أدوارًا وهذا هو سبب منعه لها من الظهور معه في أي عمل.ولكن بعد تألقها في رأفت الهجان وهو من إخراجه، فوجئت به ذات مرة يصارحها بجملة أثرت فيها حتى الآن وقال: تهاني أنا آسف إني مشتغلتش معاكي قبل كدا.واستضافت إسعاد يونس خلال الحلقة، مجموعة أخرى من أبطال العمل ومنهم صبري عبد المنعم ويسرا وعفاف شعيب وتهاني راشد وعلا رامي، وتحدثوا أبطال العمل عن كواليس المسلسل وذكرياتهم مع المخرج يحيى العلمي والراحل المبدع محمود عبد العزيز.جدير بالذكر أن برنامج صاحبة السعادة يعرض يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على فضائية dmc فى الحادية عشرة مساءً.