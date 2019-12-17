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عبدالعزيز مخيون ينضم لمسلسل "البرنس"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:40 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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يستعد الفنان القدير عبدالعزيز مخيون، لبدء تصوير مسلسل "البرنس"، مع الفنان محمد رمضان، الذي يجسد دور البطولة.

ومن المقرر عرض "البرنس" في مارثون رمضان المقبل، ويضم كل من  محمد رمضان، أحمد زاهر، نور اللبنانية، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، إدوارد، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد حاتم، أحمد داش، سلوى عثمان، إنعام الجريتلى.و من إنتاج شركة سينرجى. وتأليف وإخراج  محمد سامى.


"البرنس" اسم نهائى للمسلسل، الذى يشهد التعاون الثانى بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة" ونال نجاحًا كبيرًا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى، ولذلك قرر الثنائى تكرار التجربة من خلال "البرنس"، الذى يراهن عليه الثنائى بقوة.
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