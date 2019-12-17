عبدالعزيز مخيون ينضم لمسلسل "البرنس"

يستعد الفنان القدير عبدالعزيز مخيون، لبدء تصوير مسلسل "البرنس"، مع الفنان محمد رمضان، الذي يجسد دور البطولة.





ومن المقرر عرض "البرنس" في مارثون رمضان المقبل، ويضم كل من محمد رمضان، أحمد زاهر، نور اللبنانية، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، إدوارد، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد حاتم، أحمد داش، سلوى عثمان، إنعام الجريتلى.و من إنتاج شركة سينرجى. وتأليف وإخراج محمد سامى.







