"أمطار جهة الشرق".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019، قالت فيه إنه يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ جنوبا نهارا، بارد ليلاً.





وأضافت الهيئة في بيانها: "كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على شمال البلاد كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة جهة الشرق، والرياح أغلبها شمالية شرقية تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر".





وعن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:





القاهرة 11 22





شبين الكوم 10 20





طنطا 11 20





دمنهور 11 21





الإسكندرية 11 21





بلطيم 11 20





مطروح 16 19





السلوم 11 22





سيوة 11 22





بورسعيد 12 21





دمياط 12 21





الزقازيق 12 20





الاسماعيلية 11 22





السويس 11 22





العريش 10 21





رفح 10 20





رأس سدر 16 20





نخل 03 19





نويبع 13 22





طابا 10 20





كاترين 04 14





الطور 11 23





شرم الشيخ 15 23





الغردقة 14 24





مرسى علم 15 25





الفيوم 10 25





بنى سويف 10 22





المنيا 09 22





أسيوط 09 23





سوهاج 10 23





قنا 11 23





الأقصر 10 23





أسوان 12 24





أبوسمبل 11 23





الوادى الجديد 05 23





شلاتين 17 25





أبو رماد 17 25





حلايب 19 23



