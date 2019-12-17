عمرو أديب يصفق على الهواء.. لهذا السبب



وأوضح "أديب"، أن سعر الدولار انخفض بنحو 7 ساغ مرة واحدة، منوها بأنه لا أحد يعلم إن كان سيستمر سعر الدولار في الانخفاض، أم سيرتفع مرة أخرى، مضيفا، أن وصول سعر الدولار إلى هذا المستوى "حاجة جديدة لانج".



ومن ناحيته عقب محمد أبو باشا، كبير المحللين الاقتصاديين في إحدى الشركات المالية، خلال اتصال هاتفي بالبرنامج، أن السبب الرئيسي لانخفاض سعر الدولار هو التدفقات المالية من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين، حيث أن سعر الفائدة في مصر يعتبر جاذب للمستثمرين.



صفق الإعلامي أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، بعد أن كسر سعر الدولار حاجز الـ 16 جنيه، معقبا: "أنا قولتلكم لو الدولار كسر حاجز الـ 16 هسقف".