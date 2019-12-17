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عمرو عبدالعزيز يكشف لـ"الفجر الفني" أصعب المواقف في بداية مشواره الفني

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:37 ص
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عمرو عبدالعزيز
عمرو عبدالعزيز
نادين نجدي
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أوضح الفنان عمرو عبدالعزيز عن الصعوبات التي مر بها في حياته سواء كان في المجال الفني أم في حياته الشخصية .


صرح عمرو عبدالعزيز لـ"الفجر الفني" قائلا: "إن المواقف الصعبة التي واجهتني في حياتي كثيرة، والموقف الأول عندما تخرجت من الكلية كان يوجد لي حلم، وكنت أعتقد أنني أجد عمل مناسب لي في نفس سنة التخرج، ولكن حدث العكس، فإستمريت حوالي سنة اتوجهه لأكثر من عمل فكان إحساس سئ أنني أخذ من والدي مال لمدة سنة هذا الإحساس كان قاتل لي، وكنت مؤمن بحلم وكان يوجد لدي هدف ولكن كانت الحياة لا تساعدني على ذلك" .


وأستكمل حديثه قائلاً:" كنت أدعي الله بأن يعطي لي علامة بأن أستمر في عملي "التمثيل" أم أبحث على عمل آخر ولكن الحمد لله أعطاني الله وأصبحت راضي وهذه أهم صفة "الرضى".


يشار إلى أن عمرو عبدالعزيز انتهى من تصوير مسلسل"الأخ الكبير"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي، كما أنه ينتمي لنوعية ال ٤٥ حلقة.

ويضم مسلسل "الأخ الكبير"، نخبة من النجوم وهم "محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، عمرو عبد العزيز، أشرف زكي، محمود حجازي، إيهاب فهمي وآخرون"، ومن إخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة"سنرجي
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