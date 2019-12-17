الجيش الليبي: السيسي يعلم جيدا مخططات الأتراك في ليبيا



وأشار "أديب"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن السراج الآن يرتمي في أحضان الإخوان المسلمين وقطر وتركيا، وأصبح أداة تحرك بالريموت كنترول من أنقرة.



وأكد أن الجيش الليبي يتقدم بشكل جيد، وما هى إلا أيام قليلة، ولن تكون هناك كلمة للسراج على الليبيين، مضيفا أنهم يحاربون ضد الأتراك منذ 2014، وهناك دعم تركي لا محدود للميلشيات الإرهابية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي رجل عسكري وطبيعي أن يقدر الموقف من الناحية العسكرية والسياسية ويعرف مخططات الأتراك في ليبيا.



قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، إن مسار المعارك في ليبيا جيد، وميليشيات السراج بدأت تنهار، حيث تم السيطرةة على مواقع هامة، مضيفا أن حكومة الوفاق لم تنل ثقة البرلمان.