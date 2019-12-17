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مسئول بالبنك الدولي: يجب تطوير موازنة مصر شكليًا وهيكليًا

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 02:00 ص
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محمود محيي الدين
محمود محيي الدين
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إنه لا بد من تطوير شكل وإدارة الموازنة العامة شكليًا وهيكليًا، لافتًا إلى أن هناك تراجع في شكل الاستثمار الخاص التي كانت تبلغ 50-55%، والآن تراجعت معدلات الاستثمار الخاص إلى 40-42% رغم التحسن البسيط، وهنا دور مبادرات القطاع المصرفي في القضاء على التعثر.

وتابع "محيي"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث": "لكن يبنغي أيضًا أن يكون لدينا سياسات خاصة للتنمية المستدامة من خلال مكافحة الفقر والتعليم".

واستكمل: "الضرائب العقارية يتم فرضها مركزيًا وتحصيلها مركزيًا، هذه الضريبة على مستوى العالم هي ضريبة محلية، وإذا كانت كذلك فهناك نظم ومعايير".
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الكلمات المفتاحية

موازنة مصر الدكتور محمود محيي الدين

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