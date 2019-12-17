يسرا توضح أسباب إصرار زوجة رأفت الهجان على تجسيد دورها في المسلسل (فيديو)

كشفت الفنانة يسرا النقاب، عن مفاجأة كبيرة بخصوص دورها في مسلسل رأفت الهجان، وتجسيدها لشخصية فراو سمحون وهي زوجة البطل رأفت الهجان أو رفعت الجمال.وأضافت يسرا خلال لقاءها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة المذاع عبر فضائية DMC أن زوجته الحقيقية أصرت على تجسيد الدور بنفسها واشترطت أن يستبدلوها بفنانة متمكنة من تقديم الدور بشكل مميز، وعندما وقع الاختيار على يسرا وقامت بتجسيده، عبرت لها عن مدى إعجابها بأدائها للشخصية.واستضافت إسعاد يونس خلال الحلقة، مجموعة أخرى من أبطال العمل ومنهم صبري عبد المنعم ويسرا وعفاف شعيب وتهاني راشد وعلا رامي، وتحدثوا أبطال العمل عن كواليس المسلسل وذكرياتهم مع المخرج يحيى العلمي والراحل المبدع محمود عبد العزيز.جدير بالذكر أن برنامج صاحبة السعادة يعرض يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على فضائية dmc فى الحادية عشرة مساءً.