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ماركا تكشف عن حالة لاعبي ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:09 ص
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الكلاسيكو
الكلاسيكو
علي ماهر حلمي
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نشرت صحيفة ماركا الاسبانية الشهيرة تقريرا مطولا حول حالة لاعبي ريال مدريد الغائبين عن المواجهة السابقة أمام نادي فالنسيا ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز وذالك قبل كلاسيكو الأرض الذي سيجمع النادي الملكي ونظيره نادي برشلونة يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز.


تقرير صحيفة ماركا عن حالة لاعبي ريال مدريد :

قالت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:"لم تحدث أي معجزة لمارسيلو مازال اللاعب لم يتدرب ولن يلعب الكلاسيكو أمام برشلونة المباراة المقبلة ‏والخبر السار هو أن كاسيميرو متاح لأنه لم يلعب أي دقيقة في الميستايا أمام فالنسيا بينما خاميس عاد للمس الكرة على العشب مرة اخرى ولوكاس فاسكيز يعمل على ذلك الأن ‏وتدرب بيل بشكل طبيعي بالكامل وهذا يجعله خيار للعب الكلاسيكو اللاعب لم يكن جيداً في الميستايا لكن زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي يعرف إمكانياته ولا ينبغي استبعاده الشخص الذي لم يقفز إلى العشب كان البرازيلي مارسيلو وبذلك سيغيب بالتأكيد عن مباراة برشلونة وسيكون الفرنسي ميندي بديله".


وأضافت صحيفة ماركا:" ريال مدريد لم يستريح ، وبعد 12 ساعة من تحقيق التعادل ضد فالنسيا كان يتدرب بالفعل في فالديبيباس للتجهيز للكلاسيكو. حصل اللاعبون الذين بدأوا في الميستايا على جلسة انتعاش ، بينما عمل اللاعبون الذين خرجوا في الشوط الثاني والذين لم يشاركوا في المباراة على العشب مع الكرة الفريق سوف يتدرب للمرة الأخيرة قبل مباراة برشلونة غدًا ، لكنها ستكون جلسة تدريبية خفيفة لكي لا يتم اجهاد الساقين كثيرًا حيث يعتبر زيدان أن الـ 29 ساعة المتبقية مهمة للغاية ويريد الحفاظ على لاعبيه من الاجهاد وان يجعلهم مستعدين".


تعرف علي موعد مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد و برشلونة بالدوري الاسباني الممتاز :

من المقرر أن يواجه نادي ريال مدريد نظيره نادي برشلونة علي ارضه ووسط جماهيره غدا الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب كامب نو الدولي بمدينة برشلونة.
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