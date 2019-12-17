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أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 17-12-2019
الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:10 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية اليوم
تراجعت معظم أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، ويصفة خاصة الدولار الذى تراجع بشكل كبير أمام العملة المحلية، وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.
اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري
تراجعت معظم أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، ويصفة خاصة الدولار الذى تراجع بشكل كبير أمام العملة المحلية، وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.
اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.09738 جنيهًا للشراء 16.10 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8012 جنيهًا للشراء 17.9435 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 21.3569 جنيهًا للشراء 21.5338 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.2533 جنيهًا للشراء 16.3851 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.5933 جنيهًا للشراء 14.7099 جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
سعر الريال سعودي 4.2587 جنيهًا للشراء 4.2928 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.6319 جنيهًا للشراء 53.0653 جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3489 جنيهًا للشراء 4.3835 جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم
اليوان الصيني 2.2810 جنيهًا للشراء 2.300 جنيهًا للبيع
متوسط سعر العملات اليوم فى مصر
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكي
|
15.9738
|
16.10
|
يورو
|
17.8012
|
17.9435
|
جنيه إسترليني
|
21.3569
|
21.5338
|
فرنك سويسري
|
16.2533
|
16.3851
|
100 ين ياباني
|
14.5933
|
14.7099
|
ريال سعودي
|
4.2587
|
4.2928
|
دينار كويتي
|
52.6319
|
53.0653
|
درهم اماراتي
|
4.3489
|
4.3835
|
اليوان الصيني
|
2.2923
|
2.3133
اسعار العملات في بنك مصر
سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو17.8115 جنيهًا للشراء 17.9239 جنيهًا للبيع، بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 21.1509 جنيهًا للشراء 21.2759 جنيهًا للبيع، كما استقر متوسط سعر الفرنك السويسري مسجلا اليوم في مصر نحو 16.3156 جنيهًا للشراء 16.4236 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 14.7913 جنيهًا للشراء 14.8846 جنيهًا للبيع.
أما عن اليوان الصيني فقد سجل متوسط سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 2.2839 جنيهًا للشراء 2.3005 جنيهًا للبيع.
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