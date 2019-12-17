أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 17-12-2019

اسعار العملات في بنك مصر

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو17.8115 جنيهًا للشراء 17.9239 جنيهًا للبيع، بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 21.1509 جنيهًا للشراء 21.2759 جنيهًا للبيع، كما استقر متوسط سعر الفرنك السويسري مسجلا اليوم في مصر نحو 16.3156 جنيهًا للشراء 16.4236 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 14.7913 جنيهًا للشراء 14.8846 جنيهًا للبيع.





أما عن اليوان الصيني فقد سجل متوسط سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 2.2839 جنيهًا للشراء 2.3005 جنيهًا للبيع.



