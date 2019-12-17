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تهاني راشد تكشف عن المشهد المفضل لها مع محمود عبدالعزيز في رأفت الهجان

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:55 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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قالت الفنانة تهاني راشد، إنها تعشق كل المشاهد التي جمعتها بالساحر الراحل محمود عبدالعزيز، وكشفت عن المشهد المفضل لها معه.

وأضافت تهاني راشد خلال لقاءها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة المذاع عبر فضائية DMC، أن المشهد الذي أثر فيها للغاية، هو مشهد إخبارها لرأفت بانتصار المصريين على العدو وعبورهم للقناة.

كما أضافت راشد  أن تجسيدها لدور فتاة يهودية صادف معرفتها باللكنة الخاصة بهم وذلك لأنها عاشرتهم لفترة طويلة وتعرف كل تفاصيل طريقتهم في الحديث وردود أفعالهم.

واستضافت إسعاد يونس خلال الحلقة، مجموعة أخرى من أبطال العمل ومنهم صبري عبد المنعم ويسرا وعفاف شعيب، وتحدثوا أبطال العمل عن كواليس المسلسل وذكرياتهم مع المخرج يحيى العلمي والراحل المبدع محمود عبد العزيز.

جدير بالذكر أن برنامج صاحبة السعادة يعرض يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على فضائية dmc فى الحادية عشرة مساءً.
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