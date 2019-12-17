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موعد مباراة الهلال ضد فلامنجو اليوم في مونديال الأندية| مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر Yalla Alhilal

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:06 ص
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بوابة الفجر
علاء خليف
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يحتضن ستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية "الدوحة"، المواجهة النارية بين فريق الهلال السعودي، وفريق فلامينجو البرازيلي، مساء اليوم الثلاثاء 17 / 12 / 2019، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر حاليًا.


وتأهل فريق الهلال السعودي للدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بعدما تخطي عقبة فريق الترجي التونسي بالفوز عليه بهدف دون رد في الدور الثاني للبطولة، سجله اللاعب "جوميز"، بينما لم يشارك فريق فلامينجو البرازيلي في الأدوار الأولي للبطولة وتأهل مباشرة للدور قبل النهائي.


موعد مباراة فلامينجو البرازيلي ضد الهلال السعودي في مونديال الأندية:

تقام مباراة الهلال السعودي al-hilal ضد فلامينجو البرازيلي flamingo، في نصف نهائي كأس العالم للأندية (world cup)، اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019، في تمام الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت مصر، 5:30 مساءًا بالتوقيت العالمي، أما موعد المباراة وفقًا لتوقيتات الدول العربية كالتالي:


• 8:30 مساءًا بتوقيت السعودية
• 8:30 مساءًا بتوقيت قطر
• 8:30 مساءًا بتوقيت البحرين
• 6:30 مساءًا بتوقيت المغرب
• 6:30 مساءًا بتوقيت الجزائر
• 6:30 مساءًا بتوقيت تونس
• 9:30 مساءًا بتوقيت عمان
• 7:30 مساءًا بتوقيت فلسطين
• 6:30 مساءًا بتوقيت تركيا
• 9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات
• 7:30 مساءًا بتوقيت الأردن
• 8:30 مساءًا بتوقيت اليمن
• 7:30 مساءًا بتوقيت ليبيا
• 8:30 مساءًا بتوقيت العراق
• 5:30 مساءًا بتوقيت موريتانيا
• 7:30 مساءًا بتوقيت السودان
• 7:30 مساءًا بتوقيت سوريا
• 8:30 مساءًا بتوقيت الكويت
• 7:30 مساءًا بتوقيت لبنان


القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي ضد فلامينجو البرازيلي اليوم:

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني الحصري لمباريات كأس العالم للأندية عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية المشفرة الناقل الرسمي لمنافسات البطولة العالمية، وأعلنت شبكة القنوات القطرية اذاعة مباراة alhilal vs flamingo في تمام السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء عبر:


1- قناة bein sports hd 1 (المشفرة):

ويمكنكم متابعة القناة عبر ترددها على القمر الصناعي (atlantic bird 2): 11013 – الاستقطاب (أفقي) – معدل الترميز (27500) – معامل التصحيح(3/2).

ويتوفر للقناة تردد على القمر الصناعة (arabsat 2A): 11547 – الاستقطاب (عمودي) – معدل الترميز (27500) – معامل التصحيح (3/2).


2- قناة bein sports hd (المفتوحة):

وأعلنت قنوات بي إن سبورتس اذاعة المباراة على القناة المفتوحة على القمر الصناعي (arabsat 2c/2d/3a)) وترددها: 11566 – الاستقطاب (أفقي) – معدل الترميز (27500) – معامل التصحيح (4/3)، أو على القمر الصناعي (atalantic bird 2) علي تردد: 11054 – الاستقطاب (أفقي) – معدل الترميز (27500) – معامل التصحيح (4/3).
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