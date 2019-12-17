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"حواس": "ملايين الدولارات مش هتعمل دعاية مثل منتدى شباب العالم"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:03 ص
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زاهي حواس
زاهي حواس
كساب أحمد
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قال الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق، إن الحضارة الفرعونية عندما كانت موجودة، كان العالم أجمع يعيش في الظلام، لافتًا إلى أن مصر هي عرفت العالم على الحب والجمال.

ولفت "حواس"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، على هامش منتدى شباب العالم، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، إلى أن شباب العالم أجمع يتحاور في منتدى شباب العالم، معقبًا: "لو دفعنا ملايين الدولارات، مش هنقدر نعمل دعاية لمصر مثل منتدى شباب العالم". 

ويناقش المنتدى هذا العام قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.
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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم مدينة شرم شباب زاهي حواس

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