موعد مباراة السد القطري ضد الترجي التونسي اليوم في مونديال الأندية| مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر live hd







يحتضن استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، قمة عربية مرتقبة تلك التي يلتقي خلالها فريق السد القطري مع شقيقه نادي الترجي التونسي غداً الثلاثاء 17 ديسمبر ، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر.





ويسعى كلا الناديان لتحقيق المركز الخامس، ليكون خيرختام لمشوارهما خلال البطولة، بعد أن تجاوز السد القطري عقبه هينجين بطل نيو كاليدونيا في الدور التمهيدي بنتيجة 3-1 وخسر أمام مونتيري المكسيكي بنتيجة 3-2.





الترجي يبحث عن فوزه الأول في البطولة



ويبحث نادي الترجي عن أولى انتصاراته في البطولة على الإطلاق، حيث فشل في تحقيق أي فوز في مشاركتيه السابقتين في البطولة، وانهزم في مباراة الدور الأول أمام الهلال السعودي بهدف دون رد.





المواجهة المباشرة السابقة



والتقى الفريقين في مباراة سابقة في نفس البطولة، وذلك في عام 2011 في البطولة التي أقيمت في اليابان، وحينها فاز السد على الترجي بهدفين مقابل هدف، حيث سجل للسد خلفان إبراهيم خلفان وعبدالله كونيه، بينما سجل هدف الترجي أسامة الدراجي.