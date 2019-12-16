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مؤيدو حزب الله وأمل يحرقون مخيمات المعتصمين وسط بيروت

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:54 م
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بوابة الفجر
الفجر
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قام مناصرون لحركة أمل وحزب الله، مساء الاثنين، بمهاجمة مخيمات المعتصمين في ساحة الشهداء وسط بيروت وإحراقها، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية".

وعززت قوات الأمن اللبنانية من انتشار وجودها وسط بيروت، وأطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على عناصر حزبية وسط بيروت.

بدورهم، أطلق متظاهرون وسط بيروت نداءات استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنها: "قطعوا عنا الكهرباء "والبلطجية" هجموا على الخيم ولا إعلام محلي يغطي ما يحصل على الأرض".

جاء ذلك في إطار انعطاف مسار الاحتجاجات اللبنانية التي بدأت سلمية، حيث أضرم مجهولون النار، الأحد، في مكتبي "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر" في عكار شمالي لبنان.

وهرعت عناصر الأمن اللبناني من الأدلة الجنائية أمس لتبدأ التحقيقات لكشف الفاعلين وملابسات الحادث.

واندلعت مواجهات ليل السبت/الأحد بين القوات الأمن اللبنانية ومجموعات من الحراك الشعبي قرب البرلمان وسط العاصمة بيروت، ما دفع عناصر الأمن إلى استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الأمر الذي أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

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الكلمات المفتاحية

مناصرون لبنان ساحة الشهداء خيمات حزب الله حركة أمل وحزب الله حرق بيروت المعتصمين

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