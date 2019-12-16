أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 17/12/2019.. والعملة الأمريكية تهبط لمستويات ما قبل التعويم

خسائر أسعار الدولار في 2019

سجلت أسعار الدولار خسائر تقترب من جنيهان خلال تعاملات عام 2019، مع توقعات باستمرار التراجع خلال الربع الأول من العام المقبل.









أسعار الدولار في 2020

توقع بنك الاستثمار بلتون، ألا يواجه الجنيه أي ضغوط مقابل الدولار في 2020، وأن يظل سعر الدولار حول مستوي ليظل في نطاق 16و 15.9 جنيه مقابل الدولار.





وأشارت دراسة بنك استثمار فاروس، أن يواصل متوسط سعر الدولار الإستقرار خلال العام المالي المقبل، ليتراوح 16.53 جنيه مقابل 16.57 جنيه في العام الجاري.





وأكدت عليا المهدي استاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن سعر الدولار سيصل إلي 15 جنيه منتصف العام المقبل مع استمرار التحسن في الاقتصاد المصري.



